وفاة مدير النجدة العامة بسكتة قلبية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مدير النجدة العامة اللواء توفي اليوم نتيجة تعرضه لسكته قلبية".وباشر اللواء في منصب إدارة النجدة العامة في شباط 2024، وكان سابقا مديرا لنجدة لغاية انهاء تكليفه في اب 2019.