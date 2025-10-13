تفاصيل ما حصل امام محكمة أربيل.. القاتل يسلم نفسه

وقالت المديرية في بيان تابعته ، انه "في صباح اليوم الاثنين، أُبلغت قواتنا في مديرية شرطة بوقوع جريمة قتل أمام مبنى "، مشيرة إلى أنه "على الفور توجّهت الفرق إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات".وأضافت "خلال التحقيقات تبيّن أن المتهم المدعو (أ. ع. م) كان في خلافٍ عائلي مع أسرة زوجته، وأثناء خروجه من المحكمة أطلق النار على والد زوجته (ب. ر. ع) مما أدى إلى مقتله في الحال"، موضحة ان "المتهم قام بعد مرور عدة ساعات على وقوع الحادث بتسليم نفسه إلى مديرية شرطة محافظة ، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها".وكان شاب أقدم على قتل والد زوجته بإطلاق النار عليه من سلاحه الشخصي أمام مبنى محكمة أربيل وسط المدينة.