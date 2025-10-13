الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543726-638959708403647674.jpg
تفاصيل ما حصل امام محكمة أربيل.. القاتل يسلم نفسه
أمن
2025-10-13 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
571 شوهد
السومرية نيوز
– امني
كشفت مديرية شرطة
محافظة أربيل
، اليوم الاثنين، ما حصل امام مبنى محكمة المحافظة، فيما اشارت الى ان القاتل سلم نفسه.
وقالت المديرية في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "في صباح اليوم الاثنين، أُبلغت قواتنا في مديرية شرطة
محافظة أربيل
بوقوع جريمة قتل أمام مبنى
محكمة أربيل
"، مشيرة إلى أنه "على الفور توجّهت الفرق إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات".
وأضافت "خلال التحقيقات تبيّن أن المتهم المدعو (أ. ع. م) كان في خلافٍ عائلي مع أسرة زوجته، وأثناء خروجه من المحكمة أطلق النار على والد زوجته (ب. ر. ع) مما أدى إلى مقتله في الحال"، موضحة ان "المتهم قام بعد مرور عدة ساعات على وقوع الحادث بتسليم نفسه إلى مديرية شرطة محافظة
أربيل
، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها".
وكان شاب أقدم على قتل والد زوجته بإطلاق النار عليه من سلاحه الشخصي أمام مبنى محكمة أربيل وسط المدينة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
قاتل والد زوجته أمام محكمة أربيل يسلم نفسه للشرطة
13:26 | 2025-10-13
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني
15:16 | 2025-10-04
ثلاثيني يقتل زوجته ويسلم نفسه لشرطة البصرة
06:29 | 2025-08-04
خلية الاعلام الأمني توضح تفاصيل ما حصل في ميسان
05:50 | 2025-09-06
محكمة
اربيل
السومرية نيوز
محافظة أربيل
محكمة أربيل
سومرية نيوز
السومرية
أربيل
ديري
اصيل
+A
-A
