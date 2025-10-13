المصادقة على توزيع أسرة كهربائية لجرحى الشرطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن وزيرها " ترأس، اليوم، الجلسة الخامسة لاجتماع شهداء الشرطة للنظر في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الجلسة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس".وأضافت أن "المجتمعين ناقشوا إقرار عدد من التوصيات المهمة التي تتعلق بتطوير العمل في صندوق شهداء الشرطة ومنح السلف والمساعدات المالية لمنتسبي ، كما تمت المصادقة على توزيع الكراسي والأسرّة الكهربائية للجرحى الأبطال في وزارة الداخلية".وأكد على "أهمية أن يعمل صندوق شهداء الشرطة على دعم أسر الشهداء والجرحى وجميع العاملين في وزارة الداخلية وسد جميع الاحتياجات الضرورية لهم".