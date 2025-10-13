قاتل والد زوجته أمام محكمة أربيل يسلم نفسه للشرطة

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه ، إن "قواتنا أُبلغت صباح اليوم بوقوع جريمة قتل أمام مبنى ، وعلى الفور توجّهت الفرق إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات، وتبين أن المتهم المدعو (أ. ع. م) كان في خلافٍ عائلي مع أسرة زوجته، وأثناء خروجه من المحكمة أطلق النار على والد زوجته (ب. ر. ع) مما أدى إلى مقتله في الحال".وأضافت أن "المتهم قام بعد مرور عدة ساعات على وقوع الحادث بتسليم نفسه إلى مديرية شرطة ، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها".