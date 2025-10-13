في بغداد.. اعتقال مجموعة تنتحل صفة جمعية خيرية

أعلنت ، الاثنين، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص تنتحل صفة جمعية خيرية لجمع التبرعات.

وقالت الشرطة في بيان، "ألقت مفارز نجدة الشعلة، بالتعاون مع مفارز الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض، القبض على مجموعة من الأشخاص يقومون بجمع التبرعات من المواطنين بحجة انتمائهم إلى ، دون حصولهم على أي تخويل رسمي يثبت ذلك".

وجرت عملية القبض وفق البيان "ضمن منطقة ، حيث تم ضبط أربعة أشخاص أثناء ممارستهم هذا النشاط غير القانوني، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأصولية من قبل مفارز مركز شرطة الخطيب وبإشراف ضابط التحقيق المختص".