"چنّة" تذبح عائلة زوجها في الديوانية.. ومحادثة بينها وبين قائد الشرطة (فيديو)

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت القوات الأمنية البطلة في ، وبإشراف شخصي ومباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء ، فضلا عن فريق العمل الذي ضم مديرية الاستخبارات وجهاز الامن الوطني وقسم مكافحة الإجرام ومركز شرطة السنية ومدير قسم شرطة الشافعية، إضافة إلى اقسام: الأدلة الجنائية، النجدة الجانب الصغير، من إلقاء القبض على امرأة أقدمت على ارتكاب جريمة قتل مروعة بحق أسرة زوجها، وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعة من وقوع الجريمة".وأضافت ان "عملية الإطاحة بالمتهمة جاءت بعد تنفيذ عملية نوعية اعتمدت قيادة الشرطة فيها على معلومات دقيقة وجهد استخباري مكثف، أسفر عن تحديد موقعها والقبض عليها، بعد أن أقدمت على نحر والد زوجها، ووالدته، وشقيقته داخل منزلهم باستخدام سكين، بسبب خلافات عائلية سابقة".وأوضحت انه "تم تصديق أقوال المتهمة قضائياً تمهيداً لإحالتها إلى القضاء لتنال جزائها العادل".وجاء هذا الإعلان بعد انتشار خبر اخر من غير المعلوم ما اذا كان ذاته او حادث منفصل، يتحدث عن جريمة لـ"نسيب" اقدم على ذبح عائلة زوجته.