شرطة البصرة توجه بفتح تحقيق في "اعتداء" الشغب على أحد المتظاهرين

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر اعتداءً على احد المتظاهرين في شارع القائم، وفي هذا الصدد، وجّه قائد شرطة اللواء لطيف عبدالرضا بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين".وأشارت القيادة إلى أن "عدداً من المنتسبين أُصيبوا أثناء التظاهرات عند تأديتها واجبها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".وأكدت قيادة الشرطة حرصها على "تطبيق القانون حفاظا على أمن المحافظة وسلمها المجتمعي".