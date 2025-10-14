الأمن يتحرك بعد فرار فتاة مع شاب.. دعوة من الشرطة للأهالي: تابعوا اولادكم

وذكر بيان للشرطة، انه "على إثر تداول أنباء عن فقدان فتاة من أهالي حي التحرير، تم تشكيل فريق عمل مختص للتحقق من الحادثة. وبعد تدقيق المراقبة القريبة من دار الفتاة، تبيّن أنها كانت برفقة أحد الأشخاص وغادرت برفقته".وأضاف البيان، انه "ومن خلال المتابعة والتحري، تم التعرف على الشخص وهو من أهالي / منطقة القاسم، وصدر بحقه أمر قبض وفق المادة (422) من قانون العقوبات العراقي".ودعت القيادة، جميع مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم تداول أي معلومات إلا بعد التأكد من مصادرها الرسمية، كما تدعو الأهالي إلى متابعة أبنائهم وبناتهم، ولا سيما من فئة الأعمار الصغيرة، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لاستغلالهم من قبل ضعاف النفوس.