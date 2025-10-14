الصفحة الرئيسية
الأمن يتحرك بعد فرار فتاة مع شاب.. دعوة من الشرطة للأهالي: تابعوا اولادكم
أمن
2025-10-14 | 08:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,137 شوهد
كشفت
قيادة شرطة ديالى
، اليوم الثلاثاء، كواليس اختفاء فتاة من أهالي حي التحرير، لافتة على انها غادرت برفقة شخص إلى
محافظة بابل
، مؤكدة أنها تعرفت عليه وأصدرت أمر قبض بحقه.
وذكر بيان للشرطة، انه "على إثر تداول أنباء عن فقدان فتاة من أهالي حي التحرير، تم تشكيل فريق عمل مختص للتحقق من الحادثة. وبعد تدقيق
كاميرات
المراقبة القريبة من دار الفتاة، تبيّن أنها كانت برفقة أحد الأشخاص وغادرت برفقته".
وأضاف البيان، انه "ومن خلال المتابعة والتحري، تم التعرف على الشخص وهو من أهالي
محافظة بابل
/ منطقة القاسم، وصدر بحقه أمر قبض وفق المادة (422) من قانون العقوبات العراقي".
ودعت القيادة، جميع مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم تداول أي معلومات إلا بعد التأكد من مصادرها الرسمية، كما تدعو الأهالي إلى متابعة أبنائهم وبناتهم، ولا سيما من فئة الأعمار الصغيرة، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لاستغلالهم من قبل ضعاف النفوس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تحرك رسمي بعد اعتداء والد أحد الطلاب على معلمة داخل مدرسة أهلية في كربلاء
07:34 | 2025-09-24
الداخلية توجه دعوة للمتقدمين إلى معهد إعداد مفوضي الشرطة
11:34 | 2025-08-21
مؤمن سليمان بعد التعادل مع السد: الشرطة الأضعف في أبطال آسيا لكنه مقاتل
04:48 | 2025-09-16
وفاة فتاة وإصابة شاب داخل سيارة!.. التفاصيل الكاملة لحادث أثار الجدل في ديالى
08:00 | 2025-09-16
شرطة
ديالى
قيادة شرطة ديالى
محافظة بابل
بات العراق
كاميرات
العراق
بابل
هالي
كمين يطيح بمتهم ببيع وشراء البطاقات الانتخابية في الديوانية
12:58 | 2025-10-14
12:58 | 2025-10-14
شرطة البصرة توجه بفتح تحقيق في "اعتداء" الشغب على أحد المتظاهرين
03:55 | 2025-10-14
10:30 | 2025-10-14
في بغداد.. اعتقال مجموعة تنتحل صفة جمعية خيرية
15:04 | 2025-10-13
03:55 | 2025-10-14
"چنّة" تذبح عائلة زوجها في الديوانية.. ومحادثة بينها وبين قائد الشرطة (فيديو)
02:26 | 2025-10-14
في بغداد.. اعتقال مجموعة تنتحل صفة جمعية خيرية
15:04 | 2025-10-13
قاتل والد زوجته أمام محكمة أربيل يسلم نفسه للشرطة
13:26 | 2025-10-13
