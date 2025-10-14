الداخلية تدعو المقبولين في معهد إعداد المفوضين إلى الالتحاق بكلية الشرطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "المشمولين عليهم الالتحاق يوم غدٍ الاربعاء الموافق (15/10/2025) في عمادة عند الساعة السابعة صباحاً، للمباشرة بالدورة الثانية عشرة لمعهد إعداد مفوضي الشرطة".وأضافت أن "ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه ، الذي وجّه بقبول جميع أبناء شهداء الشرطة الذين اجتازوا الفحص الطبي والبدني والمقابلة، إلى جانب أبناء عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وجميع الأقليات الذين تقدموا للتسجيل في هذه الدورة".