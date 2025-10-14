كمين يطيح بمتهم ببيع وشراء البطاقات الانتخابية في الديوانية

وذكر بيان للمديرية أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة، وبناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء ، تمكنت من الإطاحة بالمتهم بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر موثوقة، أفادت بقيامه بهذا النشاط غير القانوني.وأشارت إلى أنه "تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وتشكيل فريق عمل مختص، نجح في نصب كمين محكم أفضى إلى القبض على المتهم وضبط 34 بطاقة انتخابية كانت بحوزته".وأكدت المديرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وعرضه على القضاء، مشددة على استمرار حملاتها ضد كل من يعبث بنزاهة العملية الانتخابية أو يخرق القانون.