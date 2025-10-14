كمين يطيح بمتهم ببيع وشراء البطاقات الانتخابية في الديوانية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543907-638960579369383211.jpg
كمين يطيح بمتهم ببيع وشراء البطاقات الانتخابية في الديوانية
أمن
2025-10-14 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
288 شوهد
اعلنت
مديرية شرطة الديوانية
، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم ببيع وشراء البطاقات الانتخابية مقابل مبالغ مالية.
وذكر بيان للمديرية أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة، وبناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء
نجاح محمود سلطان
، تمكنت من الإطاحة بالمتهم بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر موثوقة، أفادت بقيامه بهذا النشاط غير القانوني.
وأشارت إلى أنه "تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وتشكيل فريق عمل مختص، نجح في نصب كمين محكم أفضى إلى القبض على المتهم وضبط 34 بطاقة انتخابية كانت بحوزته".
وأكدت المديرية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وعرضه على القضاء، مشددة على استمرار حملاتها ضد كل من يعبث بنزاهة العملية الانتخابية أو يخرق القانون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في بابل.. كمين يطيح بعصابة سرقة أجهزة التبريد
14:39 | 2025-09-30
كمين في مقهى يطيح بـ4 أشخاص يلعبون القمار بواسطة هواتفهم وسط بغداد (صور)
06:17 | 2025-09-08
سيطرات بغداد تصطاد 5 متهمين بحوزتهم 50 بطاقة انتخابية
04:34 | 2025-10-04
بغداد.. الاطاحة بشبكة متهمين وضبط أسلحة وبطاقات انتخابية ومالية
03:34 | 2025-09-25
الديوانية
العراق
مديرية شرطة الديوانية
نجاح محمود سلطان
الديوان
ديوان
حمود
البط
ديري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
47.75%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
19.63%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
رياضة
16.88%
12:00 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
اقتصاد
15.74%
09:10 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
09:10 | 2025-10-14
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
اخترنا لك
الداخلية تدعو المقبولين في معهد إعداد المفوضين إلى الالتحاق بكلية الشرطة
10:30 | 2025-10-14
الأمن يتحرك بعد فرار فتاة مع شاب.. دعوة من الشرطة للأهالي: تابعوا اولادكم
08:06 | 2025-10-14
شرطة البصرة توجه بفتح تحقيق في "اعتداء" الشغب على أحد المتظاهرين
03:55 | 2025-10-14
"چنّة" تذبح عائلة زوجها في الديوانية.. ومحادثة بينها وبين قائد الشرطة (فيديو)
02:26 | 2025-10-14
في بغداد.. اعتقال مجموعة تنتحل صفة جمعية خيرية
15:04 | 2025-10-13
قاتل والد زوجته أمام محكمة أربيل يسلم نفسه للشرطة
13:26 | 2025-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.