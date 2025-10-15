لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة

نيوز-امن



اعلن اعضاء في تحالف السيادة اليوم الاربعاء، مقتل عضو ومرشح التحالف للانتخابات المقبلة بعملية اغتيال بعبوة لاصقة انفجرت في عجلته فجر اليوم.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال عجلة في احدى شوارع الطارمية حيث كان يتجول في المدينة لتنفيذ بعض مشاريعه الانتخابية.