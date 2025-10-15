الشمري يأمر بأقصى العقوبات ضد ثلاثة منتسبين اعتدوا على مواطن في بغداد

وأكد الوزير خلال لقائه المواطن الذي تعرض للاعتداء، أن كرامة الإنسان قيمة أساسية يمنع انتهاكها، وهي فوق كل الاعتبارات، مشدداً على قيام الجهات المختصة في بتطبيق العقوبات اللازمة بحق كل من يحاول النيل من كرامة المواطن العراقي او التجاوز عليه مهما كانت صفته.وأضاف أن التصرفات الفردية من قبل بعض العناصر لا تمثل الصورة الحقيقية لرجل الشرطة الذي يبذل جهوداً كبيرة في هذه المؤسسة العريقة من أجل خدمة المواطن في مختلف الأوقات والظروف.