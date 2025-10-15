العمليات المشتركة: وجهنا بالتصدي لاستهداف المرشحين والتحقيقات مستمرة للوصول لقتلة المشهداني

وقال نائب ورئيس لانتخابات لعام 2025، الفريق أول الركن في مؤتمر صحفي حضرته ، انه "تم تشكيل لجنة امن سيبراني لمتابعة سير العملية الانتخابية"، مبينا ان "هذه اللجنة سيكون لها دور في التصدي لاي خروقات ما يضيف مزيد من الطمأنينة للمواطن".وأضاف "اصدرنا توصيات واضحة تتابعها القوات الامنية باشراف للتصدي لاستهداف المرشحين"، لافتا الى ان "هناك عمليات استباقية كثيرة للحفاظ على الاستقرار الامني يخلق جو مناسب لاجراء العملية الانتخابية".وذكر ان "لجان التحقيق مستمرة فيما يتعلق باستشهاد عضو والمرشح للانتخابات للوصول الى الجناة"، موضحا ان "عملية الاغتيال جبانة وينبغي الابتعاد عن هكذا اشكال من التنافس السياسي".واكد ان " المراقبة الموضوعة ستراقب العملية الانتخابية بشكل دقيق"، لافتا الى انه "لا يمكن ان تكون الية بيع وشراء الاصوات والبطاقات مجدية لانه لا يمكن استخدام البطاقة الا من قبل صاحبها".