شرطة البصرة تكذب مزاعم تعرض مرشح للانتخابات لمحاولة اغتيال

وقالت القيادة في بيان، "تنفي ما تم تداوله بشأن تعرض الناشط (أبو رضا) لمحاولة اغتيال في منطقة القبلة".وأوضحت، ان "الحادث مشاجرة بالأيدي بينه وبين صاحب خط نقل طلبة بسبب خلاف شخصي".يذكر أن العيداني هو مرشح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025.