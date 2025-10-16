في ميسان.. العثور على خمس قنابل هاون في قرية

أعلنت مديرية دفاع مدني ، الخميس، عن العثور على خمس قنابل هاون في قرية من مخلفات الحرب.​

وقالت المديرية في بيان، إن "شعبة معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني ، تنجح برفع قنابل هاون 60 ملم عدد (5) تالف تم العثور عليها في احد القرى التابعة إلى قضاء المجر الكبير من مخلفات الحرب".

وأضاف البيان "تم تخزينها في الحصينة تمهيداً لإتلافها وفق للإجراءات القانونية".