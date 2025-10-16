مقتل شخص وإصابة آخر باطلاق نار في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ ، "قتل شخص وأصيب آخر نتيجة اطلاق نار لم تعرف اسبابه اذا كان نزاعا عشائريا او هجوما مسلحا ضمن منطقة ميحاح في ".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".