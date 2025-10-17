حقيقة محاولة اغتيال مرشحة في كربلاء

وقال التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ينفي تحالف إبداع بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تعرض عضو والمرشحة في قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية العلوية العرداوي لمحاولة اغتيال ويؤكد التحالف أن ما حدث هو حادث إطلاق نار مجهول المصدر في المنطقة التي كانت متواجدة فيها العرداوي ولا علاقة له بأي استهداف شخصي".وشدد التحالف على أن " تعد من المحافظات الآمنة التي تخضع لنظام أمني فعال يضمن استقرارها وسلامة مواطنيها".وحذر التحالف "أصحاب الإشاعات ومروجي الأخبار الكاذبة من الاستمرار في بث معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين"، داعيا "أبناء المحافظة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء ما يتم تداوله في المنصات غير المعتمدة ".