اين وصلت التحقيقات بشان قضية مقتل المشهداني؟

وقال رئيس الخلية، الفريق ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ،: إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بمتابعة الموضوع بشكل مباشر، وبإشراف شخصي من نائب ، مع التواجد الميداني لقيادة عمليات "، مبيناً أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم جهات فنية واستخبارية وخبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات وكل ما يتعلق بكشف ملابسات الجريمة".وأضاف، أن "الفريق باشر منذ اللحظة الأولى جمع الأدلة من مسرح الجريمة، وشارك خبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات في عملية الكشف عن العجلة المستهدفة، فضلاً عن نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى ومتابعة تفاصيل الحادث".وبيّن معن أن "نائب قائد أكد أن الاستهداف السابق لصفاء ، قد حُكم على منفذيه بالإعدام"، مشيراً إلى أن "هناك تعمقاً في التحقيق الحالي لمعرفة دوافع الاستهداف، وأن العمل جارٍ بجدية عالية، وسيتم الوصول إلى نتائج واضحة قريباً".