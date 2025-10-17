الديوانية.. القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة بالجرم المشهود

وذكر بيان للقيادة، انه "بتوجيه مباشر من قائد شرطة اللواء ، تمكنت قوة من مكافحة الجريمة المنظمة في ، وبإمرة مدير المكافحة وعدد من المنتسبين، من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة في منطقة التقية الثالثة، وذلك بالجرم المشهود".وجاءت العملية، وفق البيان، " استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تنفيذ التحري وضبط مواد وأدوات تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كان المتهم يستعملها لإيهام المواطنين والاحتيال عليهم".وأكد البيان، أن "التحقيق جار مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل، مشدداََ على أن الجهات الأمنية مستمرة في ملاحقة كل من يحاول استغلال المواطنين أو الإضرار بالمجتمع تحت أي ذريعة".