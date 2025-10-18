بعد المشهداني.. حادث امني اخر يستهدف مرشحا للانتخابات جنوب بغداد

وجاء الهجوم ضمن موجة تصاعدية من العنف ضد مرشحي الانتخابات مع اقتراب موعدها، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.وتشهد مناطق أخرى أيضا حوادث مشابهة، بعد أيام من اغتيال مرشح بارز في الطارمية شمال العاصمة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في 11 تشرين الثاني 2025 لاختيار 329 نائبا يشكلون السلطة التشريعية ويحددون مصير الحكومة والرئاسة في البلاد.وتأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة منذ انتخابات 2021، والتي شهدت احتجاجات واشتباكات واستقالة الكتلة الصدرية التي كانت الأكبر بالبرلمان السابق.وتجري الانتخابات بنظام التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة. وتشارك في الانتخابات المئات من الأحزاب والتحالفات من مختلف المكونات السياسية والطائفية والقومية، وسط توقعات بتنافس حاد، ومخاوف من تصاعد الهجمات ضد المرشحين في ظل أزمة أمنية واغتيالات متكررة تستهدف الفاعلين السياسيين.