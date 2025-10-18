سطو مسلح على منفذ توزيع رواتب في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز" إن "عملية السطو تمت في أحد منافذ توزيع الرواتب في منطقة وسط العاصمة "، مشيرا إلى أن "العصابة تمكنت من سرقة مبلغ 45 مليون دينار عراقي".وتابع أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وبدأت بمراجعة المراقبة لتعقب العصابة والإطاحة بها في أقرب وقت ممكن".