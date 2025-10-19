الامن الوطني يعتقل "مشتري بطاقات انتخابية" وممزقي صور مرشحين

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار المهام المناطة بالقوات الأمنية لضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية، وتنفيذًا لتوجيهات لانتخابات لعام ٢٠٢٥، نفذت مفارز جهاز وباقي التشكيلات الأمنية، خلال الأيام الماضية، عمليات متابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين بارتكاب مخالفات انتخابية منها شراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في عدد من المناطق".وأكدت اللجنة أن "هذه الأفعال تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون، وتشكل محاولة للإساءة إلى أجواء التنافس الديمقراطي، كما تنعكس سلبًا على السلم المجتمعي والبيئة الانتخابية الآمنة".وأشارت الى انه "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تستمر الجهود الاستخبارية والميدانية الاستباقية في رصد وتعقب أي نشاطات أو ممارسات غير قانونية تستهدف المساس بالعملية الانتخابية ضمن خطة استباقية شاملة لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين".ودعت العليا للانتخابات "جميع المواطنين والجهات المعنية إلى احترام القوانين والتعليمات الانتخابية، وتدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية".