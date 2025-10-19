اعتقال "مخمور" يعترض المارة وبحوزته قنبلة يدوية يهدد بها جاره شرقي بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "معلومات وردت الى المركزية ٩١١ بوجود الشخص اعلاه يهدد عوائلهم بالقتل، تحركت الدوريات الى المكان شرقي العاصمة، وتم تطويق المنطقة ومفاجئته واعتقاله وابعاد الرمانة اليدوية من عنده".وأضاف المصدر، "واثناء تفتيشه ضبط بحوزته (طبر) وتم استدعاء وحدة معالجة القنابل التي بدورها تمكنت من رفع الرمانة دون انفجارها "، مبينا "وأثناء التحقيق الأولي معه اعترف صراحة انه كان ينوي رمي الرمانة على جيرانه بحجة انهم يتحرشون ببناته واعترف ايضا بقيامه سابقا بالتعدي عليهم بإسلوب الضرب، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".