المؤبد لإرهابي أضرم النار في مواكب حسينية خلال الزيارة الأربعينية

وبحسب بيان ، ضبط بحوزة المدان والذي ينتمي لكيان الإرهابي، على هاتف محمول يحتوي على تسجيلات فيديو اثناء الحريق وتسجيلات صوتية واتصالات بينه وبين عناصر إرهابية خارج ، كما قام بتصوير نفسه داخل المواكب الحسينية بهدف إثبات تواجد الكيان الارهابي في مدينة في محاولة لترويع الزائرين وبث الرعب في نفوسهم.وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.