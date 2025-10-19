العراق يعلن القبض على 3 صيادين كويتيين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "قيادة قوات الحدود ضبطت الصيادين خلال تنقلهم بعجلة مدنية وبحوزتهم ثلاثة صقور تستخدم في الصيد"، مشيرة إلى أنهم "خالفوا الضوابط والتعليمات الخاصة بالصيد، وكذلك قوانين دخول الأجانب إلى الأراضي العراقية."وأضافت انه "بحسب التحقيقات الأولية لم يلتزم الصيادون بالإجراءات القانونية المتعلقة بممارسة الصيد داخل ، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".وأكدت "على ضرورة احترام القوانين السيادية للبلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن البيئي وحماية الحياة البرية من قبل جميع الزوار الأجانب".