اعتقال "عريس" بسبب اطلاق نار عشوائي في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، عن اعتقال "عريس" بسبب اطلاق نار عشوائي شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اجراءات اصولية اتخذتها الشرطة من خلال القبض على عريس أثناء ليلة زفافه في منطقة الحرية".

وأضاف المصدر "بسبب اطلاقَ نار عشوائي من قبل بعض الحاضرين في العرس".