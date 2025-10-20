الإعدام بحق "إرهابي" فجر سيارتين مفخختين في قضاء الرميثة

وبحسب بيان ، أسفر الانفجار عن استشهاد اثنين واصابة 13 مواطن، كما تعرضت السيارات والمحلات القريبة من موقع الانفجار إلى أضرار جسيمة.وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".