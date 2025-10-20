القبض على 4 أجانب يرومون الدخول بصورة غير قانونية باتجاه محافظة ديالى

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضمن منهاجها المستمر في القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية واستمرارا لعمليات تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وامن فرقة المغاوير 23 تم نصب كمين محكم حيث أسفر عن إلقاء القبض على أربعة أجانب يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية.وأضاف البيان انه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها.