رئيس مجلس بغداد: سنعلن عن قاتل المشهداني خلال 48 ساعة

– امني

وقال الحمداني لـ ، ان " مستمرة في ملاحقة قاتل عضو مجلس المحافظة والمرشح للانتخابات المقبلة ".وأضاف "سنعلن عن قاتل خلال 48 ساعة".