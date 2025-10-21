وفد امني كبير في أربيل لبحث ملفين مهمين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس لانتخابات للعام 2025 الفريق أول الركن الدكتور وصل برفقة وفد امني الى للاطلاع على الخطط الأمنية والتنسيقية المعروضة مع ، والاستعدادات الجارية لتأمين هذه العملية الديمقراطية الدستورية".وأضافت ان "محافظ أربيل كان باستقبال المحمداوي الوفد المرافق له"، مشيرا الى "عقد اجتماع موسع في مقر في إقليم مع العليا للانتخابات في الإقليم".