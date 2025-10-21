مجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بجهود وزير الداخلية بدعم العمل الأمني العربي المشترك

وبحسب بيان ، نقل مدير لشؤون المساندة الفريق برقية الشكر والتقدير للوزير موجهة من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى الوزير، أعرب فيها عن بالغ الامتنان والتقدير لمستوى المشاركة المشرّفة للوفد العراقي في الاجتماع العربي لإدارات الجنسية والأحوال المدنية وجوازات السفر الذي عُقد في العاصمة في أيلول 2025، مؤكداً أن "ما قدمته العراقية من تحضير وتنظيم متميزين يعكس الصورة المشرقة للعراق ومؤسساته الأمنية".واختتم الأمين العام كتابه بتأكيد اعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه وزارة الداخلية العراقية في مجالات التنظيم والتواصل والتعاون العربي.