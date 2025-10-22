الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ضبط 370 كغم مخدرات واعتقال "شبكة دولية".. الداخلية العراقية تنفذ عملية داخل سوريا
أمن
2025-10-22 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت
وزارة الداخلية
اليوم الأربعاء، تنفيذ مفارز
مكافحة المخدرات
عملية "عابرة للحدود" في
سوريا
أدت الى ضبط 370 كيلوغراما من
المخدرات
، واعتقال عدد من المتهمين.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "انطلاقاً من توجيهات
وزير الداخلية
، وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في مكافحة تهريب وتجارة
المخدرات
وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، نفذت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع
إدارة مكافحة المخدرات
في الجمهورية العربية السورية".
وأضافت ان "إحدى مفارز المديرية انتقلت إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط (370) كيلوغراماً من المواد المخدرة، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود".
وأشارت الى ان "هذه العملية امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها
المديرية العامة
بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ سبقتها عملية نوعية ناجحة مع
دولة الكويت
الشقيقة، إلى جانب عمليات أخرى مع عدد من الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".
وأكدت
وزارة الداخلية
أن "حماية
المجتمع العراقي
من المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية، وستواصل أداء واجبها بشجاعة وإصرار حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني، ساعيةً لتعزيز
التعاون الدولي
في هذا المجال بما يصون أمن
العراق
واستقراره".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مخدرات
العراق
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
إدارة مكافحة المخدرات
المديرية العامة
المجتمع العراقي
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
التعاون الدولي
المجتمع العراق
