ضبط 370 كغم مخدرات واعتقال "شبكة دولية".. الداخلية العراقية تنفذ عملية داخل سوريا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "انطلاقاً من توجيهات ، وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في مكافحة تهريب وتجارة وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، نفذت والمؤثرات العقلية عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع في الجمهورية العربية السورية".وأضافت ان "إحدى مفارز المديرية انتقلت إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط (370) كيلوغراماً من المواد المخدرة، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود".وأشارت الى ان "هذه العملية امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ سبقتها عملية نوعية ناجحة مع الشقيقة، إلى جانب عمليات أخرى مع عدد من الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".وأكدت أن "حماية من المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية، وستواصل أداء واجبها بشجاعة وإصرار حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني، ساعيةً لتعزيز في هذا المجال بما يصون أمن واستقراره".