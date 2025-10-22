المحمداوي يقطع الشك باليقين: لا حظر ولا قطع طرق يوم الاقتراع

وقال المحمداوي إن تعمل على تهيئة أجواء آمنة ومستقرة في جميع المحافظات، لضمان انسيابية حركة الناخبين والمركبات خلال يوم الاقتراع، مبيناً أن الخطة الأمنية تشمل كذلك تأمين المطارات والمنافذ الدولية لتفادي أي عوائق أمام تنقل المواطنين والمراقبين الدوليين.وأضاف أن التنسيق بين والمفوضية يتم بشكل يومي ومباشر، ويشمل حماية المراكز الانتخابية وتأمين نقل المواد الحساسة من أوراق وأجهزة، مشدداً على أن القوات الأمنية ستلتزم أقصى درجات المهنية والحياد، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.