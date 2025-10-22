السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في صلاح الدين

وذكر إعلام انه، تم ضبط بحوزة المدان مواد مخدرة من الكريستال والترياك والهيروين موزعة على عدة أكياس، إضافة إلى امبولات عدد 48 وميزان الكتروني وبايب زجاجي عدد 3، وغيرها من المواد التي تستخدم في بيع وتعاطي المواد المخدرة".وتابع، انه "صدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".