الداخلية تحدد امكانية اعادة المنتسبين المشمولين بالعفو العام الى الخدمة

واظهرت وثيقة اطلعت عليها ، تحديد ضوابط إعادة المنتسبين والموظفين المدنيين في الوزارة الى الخدمة بعد شمولهم بالعفو العام، حيث اكدت الوثيقة ان المشمول بالعفو بقضية مخلة بالشرف لا يعود الى الخدمة، اما المنتسب او الموظف المشمول بالعفو العام عن جريمة أخرى غير مخلة بالشرف فتتم اعادته للخدمة ونقله الى مديرية تناسب الجرم المرتكب.