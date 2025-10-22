مشترك بعمليات الموصل.. الإعدام بحق إرهابي ينتمي إلى داعش

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الإرهابي أقدم بالاشتراك في أعمال إرهابية مسلحة بهدف زعزعة الامن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية في سنة 2014".وتابع، ان "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من رقم 13 لسنة 2005".