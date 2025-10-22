العراق يعلن تفكيك 163 شبكة للاتجار بالبشر والقبض على 153 مشعوذاً خلال 2025

وقال الناطق الرسمي باسم ، العقيد عباس ، إن " في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومنذ الأول من شهر كانون الثاني 2025 ولغاية الخامس عشر من شهر تشرين الأول الحالي، تمكنت من تفكيك 96 شبكة استغلال جنسي و14 شبكة للمتاجرة بالبشر و21 شبكة تهريب عمالة أجنبية ومهاجرين و16 شبكة لبيع الأطفال و16 شبكة للتسول في عموم المحافظات".وأشار البهادلي إلى تنفيذ عمليات ضد المشعوذين أيضاً، وبحسب قوله "بلغ عدد الملقى القبض عليهم بتهمة السحر والشعوذة 153 متهماً"، مؤكداً "مواصلة المديرية جهودها في مجالات أخرى ضمن صميم عملها لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود في حفظ وصون كرامة الإنسان".