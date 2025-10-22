الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
القبض على أربعة أجانب قتلوا شخصين في كربلاء المقدسة
أمن
2025-10-22 | 06:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
422 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على اربعة متهمين من جنسيات أجنبية أقدموا على قـتل شخصين من جنسيات أجنبية في
محافظة كربلاء المقدسة
.
وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مفارز وكالة الاستخبارات ألقت القبض على (4) متهمين من جنسيات اجنبية أقدموا على قـ.ـتل شخصين من نفس جنسياتهم في المحافظة بوقتٍ سابقٍ".
وتابعت، ان "العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستندة على أوامر قبض قضائية أصولية صادرة من
محكمة تحقيق
محافظة كربلاء
".
وأضافت، انه " م تسُليم المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القبض على 27 اجنبيا في كربلاء
14:12 | 2025-09-08
القبض على 4 أجانب يرومون الدخول بصورة غير قانونية باتجاه محافظة ديالى
08:57 | 2025-10-20
بحوزتهم اسلحة وادوات حادة.. القبض على أربعة أشخاص اطلقوا العيارات النارية في بغداد
16:36 | 2025-08-01
جدل وانقسام بالرأي حول سحب العلم الإيراني من زائرة في كربلاء المقدسة
12:21 | 2025-08-14
كربلاء
القبض
الاستخبارات
محافظة كربلاء المقدسة
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
محكمة تحقيق
سومرية نيوز
السومرية
المقدسة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
32.38%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
30.41%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.93%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
محليات
15.27%
14:40 | 2025-10-21
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
14:40 | 2025-10-21
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
العراق يعلن تفكيك 163 شبكة للاتجار بالبشر والقبض على 153 مشعوذاً خلال 2025
06:10 | 2025-10-22
مشترك بعمليات الموصل.. الإعدام بحق إرهابي ينتمي إلى داعش
05:21 | 2025-10-22
الداخلية تحدد امكانية اعادة المنتسبين المشمولين بالعفو العام الى الخدمة
04:57 | 2025-10-22
السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في صلاح الدين
04:04 | 2025-10-22
المحمداوي يقطع الشك باليقين: لا حظر ولا قطع طرق يوم الاقتراع
03:32 | 2025-10-22
ضبط 370 كغم مخدرات واعتقال "شبكة دولية".. الداخلية العراقية تنفذ عملية داخل سوريا
01:26 | 2025-10-22
