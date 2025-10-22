القبض على أربعة أجانب قتلوا شخصين في كربلاء المقدسة

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مفارز وكالة الاستخبارات ألقت القبض على (4) متهمين من جنسيات اجنبية أقدموا على قـ.ـتل شخصين من نفس جنسياتهم في المحافظة بوقتٍ سابقٍ".وتابعت، ان "العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستندة على أوامر قبض قضائية أصولية صادرة من ".وأضافت، انه " م تسُليم المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".