اشادة عالمية بأداء مكافحة المخدرات.. الداخلية تعلن الظفر بجائزتين دوليتين

وذكر بيان للوزارة، انها "تعلن بكل فخرٍ واعتزاز، عن حصولها على جائزتين دولية وعربية مرموقتين تمثّلتا في: (جائزة المركز الأول على المستوى الدولي، وجائزة المركز الأول على المستوى العربي) وذلك في مسابقة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي، التي نظّمتها لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة المنعقد بتاريخ 22 تشرين الأول 2025 في مقر الامانة العامة في ".ووووأضاف البيان، "قد مثّل وفد جمهورية في هذا المؤتمر الفريق أحمد الزركاني، مدير عام والمؤثرات العقلية، الذي تسلّم الجائزتين نيابةً عن العراقية، وسط إشادة واسعة من الدول المشاركة بالمستوى المهني المتقدم للأداء الأمني العراقي في ميدان مكافحة ".