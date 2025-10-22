العمليات المشتركة تفتح تحقيقا باستشهاد مواطنين في الأنبار

أعلنت ، الأربعاء، عن فتح تحقيق بملابسات استشهاد مواطنين اثنين في .

وقالت القيادة في بيان، "شرعت المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثامن عشر فوج المشاة الأول بالفرقة الخامسة ضمن قاطع ".

وأضاف البيان "كما تسبب هذا الحادث بحرق عجلتين (تنكر ماء) في منطقة شبوان غربي قرية الهبارية ضمن مناطق غرب ".

ولفت البيان الى أن "أجهزتنا الأمنية تؤكد أنها ستصل الى الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم لما اقترفته أيديهم في هذه الجريمة النكراء بحق المواطنين الأبرياء العزل".