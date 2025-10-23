عمليات بغداد تغلق 177 "كورة صهر" و90 معملا للطابوق والإسفلت

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "حصيلة واجبات متابعة وغلق (معامل وكور صهر المعادن) المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بجانبي ، بلغت غلق (١٧٧) صهر معادن و(٦٠) معمل طابوق و(٣٠) معمل اسفلت".وأضافت القيادة، أنه "تم إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي"، مشيرة الى ان "ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات دولة القائد العام للقوات المسلحة ومن خلال (٢٤١٢٨٥) بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".