الداخلية تنفي تعرض منزل المدعي العام للوزارة إلى الاستهداف

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع (انفجارين استهدفا منزل في العراقية) وهذه الأنباء كاذبة ولا أساس لها من ".وتابعت، ان "المدعي العام في الوزارة يمارس عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض منزله الى أي حادث".ودعت، الداخلية بحسب البيان: "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً وعدم نشر الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون بشدة".