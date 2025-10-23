الاستخبارات تطيح بـ 3 عناصر إرهابية في عدة محافظات



ـ امني



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الاطاحة بـ 3 عناصر أرهابية في عدة محافظات.





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية عمليات منفصلة نوعية اسفرت إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1 ) ارهاب ".



وتابعت، ان "العملية حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".