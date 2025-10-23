السوداني: العراق اجتاز تهديدات الإرهاب بانتصار كبير

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، أن " استقبل، اليوم الخميس، وفداً رسمياً من ، ضم وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، ورئيسة السويسري مايا رينيكر، بحضور السفير السويسري لدى ".وشهد اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث أكد رئيس أن "العراق يشهد اليوم نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة، داعياً الشركات السويسرية والمؤسسات المالية الدولية، الى المساهمة الفاعلة في الشراكة التنموية، والعمل على تشكيل مجلس ثنائي للقطاع الخاص بين العراق وسويسرا، وكذلك انتهاز الفرص التي أوجدها ".وبين أن "العراق قد اجتاز تهديدات الإرهاب بانتصار كبير، والآن يتمتع بالاستقرار والأمن، كما حافظ على موقف واضح ومبدئي من الصراعات التي تشهدها المنطقة، وخاصة تجاه العدوان على غزّة، مشدداً على أن البناء الديمقراطي في الساحة العراقية يتجّه الى تحقيق كل الاستحقاقات، ومشاركة كل شرائح وأطياف المجتمع".من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد السويسري، عن تقديرهم لجهود في إطار ترسيخ الاستقرار ومنع امتداد الصراعات في المنطقة، إضافة الى التطور المتميز على الصعيد الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية، بما يعزز من المكانة الدولية للعراق، ويرسخ دوره المحوري في مواجهة التحديات.