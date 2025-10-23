الصحة تتلف 100 كم من المخدرات في البصرة

وذكر بيان للوزارة، انه "تنفيذًا لتوجيهات ، رئيس لشؤون والمؤثرات العقلية، قامت لجنة الإتلاف المركزية بجرد وفحص وإتلاف كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ مجموعها ما يقارب 102.505 كيلوغرامًا و300 ملغ من المواد المخدرة، و186,840 قرصًا مخدرًا، و2,052 قطرةً، و1,840 مليلترًا من السوائل المخدرة في دائرة ".وأضاف البيان، أنه "جرت عملية الإتلاف بإشراف لجنة مختصة برئاسة القاضي أسامة داخل سلمان، ممثل ، قاضي أول قضايا النزاهة وغسيل الأموال في ، وبحضور أعضاء اللجنة من لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للكمارك، والمديرية العامة لشؤون المخدرات، وقيادة قوات الحدود/شرطة ، إضافةً إلى حضور المستشار الوطني للصحة النفسية عدنان ياسين، وكاظم صدام فهد مدير قسم والمالية والقانونية ممثلًا عن صحة البصرة".وقد تمت عملية الإتلاف، وفق الوزارة، "في محارق مخصصة صديقة للبيئة تصل درجة حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، بما يضمن القضاء الكامل على المواد بعد الإتلاف وتحويلها إلى رماد، مع التأكد من ذلك عبر الفحوص المختبرية".وأتم البيان، "تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتنفيذ البرنامج الحكومي، ووضع آلية فعّالة لمكافحة المخدرات باعتبارها أولوية وطنية، والحد من خطر هذه المواد على المجتمع".