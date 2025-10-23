بعد المباشرة بالتحقيقات.. القضاء: اغتيال صفاء المشهداني يحمل طابعاً جنائياً ومرتبط بالتنافس الانتخابي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد المباشرة بالتحقيقات.. القضاء: اغتيال صفاء المشهداني يحمل طابعاً جنائياً ومرتبط بالتنافس الانتخابي

أمن

2025-10-23 | 11:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد المباشرة بالتحقيقات.. القضاء: اغتيال صفاء المشهداني يحمل طابعاً جنائياً ومرتبط بالتنافس الانتخابي
1,159 شوهد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الخميس، عن المباشرة بإجراءات التحقيق في حادثة مقتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وقال قاضي محكمة التحقيق المختص، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التحقيقات أسفرت عن اشتراك اثنين من المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، حيث ثبت دورهم الرئيس في تنفيذ الحادث من خلال الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة".

وأوضح ان "التحقيقات أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مرتبط بالتنافس الانتخابي بين ابناء المنطقة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقاً للقانون".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Play
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
Play
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Play
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Play
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Play
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
Play
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
Play
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Play
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
Play
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Play
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Play
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Play
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
Play
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
Play
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22

اخترنا لك
تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد
16:38 | 2025-10-23
الداخلية تعلن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في الجريمة
13:34 | 2025-10-23
بغداد.. السيطرة على مشاجرة مسلحة والقبض على المتورطين فيها مع اسلحتهم.
12:55 | 2025-10-23
الصحة تتلف 100 كم من المخدرات في البصرة
11:17 | 2025-10-23
السوداني يصدر توجيهات بشأن المتقاعدين العسكريين واسرى حرب الخليج وذوي شهداء الحشد
09:01 | 2025-10-23
السوداني: العراق اجتاز تهديدات الإرهاب بانتصار كبير
08:19 | 2025-10-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.