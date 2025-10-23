الداخلية تعلن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في الجريمة

أعلنت ، اليوم الخميس، عن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في نسب الجريمة منذ عقود طويلة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد الحقوقي ، "حققت أفضل معدلات انخفاض في نسب الجريمة منذ عقود طويلة، بفضل التخطيط الأمني المتقن، وتكامل الجهد الميداني والاستخباري بين تشكيلات الوزارة".

وأضاف "شهد خلال هذا العام استقراراً أمنياً غير مسبوق امتد إلى جميع المحافظات، ما عزز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية ورسخ شعور الطمأنينة العامة"، مردفا "سجلت الوزارة انخفاضاً واضحاً في الجرائم الخطرة وجرائم ، لتتفوق على عدد من والأجنبية في هذا المجال، وفق المؤشرات الدولية المعتمدة".



ولفت الى أن "هذا التقدم الأمني حظي بإشادات دولية ومتابعة من مؤسسات معنية بالأمن والاستقرار العالمي، إذ احتل العراق مراكز متقدمة في التصنيفات الأمنية الدولية للمرة الأولى في تاريخه".



وتابع ميري أنه "بفضل هذا الاستقرار الأمني اللافت، أصبحت المدينة التي لا تنام، حيث تنبض بالحياة ليلاً ونهاراً، وتستعيد عافيتها الاقتصادية والثقافية والسياحية في ظل حضور أمني منظم يحفظ الأمن ويصون الحريات"، مضيفا " تعود هذه الإنجازات إلى رؤية قيادية واضحة ودعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة ، وإلى الإشراف الميداني المستمر من ، إضافة إلى تفاني ضباط ومنتسبي الوزارة في أداء مهامهم الوطنية".