تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتحرير فتاة مختطفة جنوب شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة امنية تتمكن من تحرير فتاة مختطفة كانت محتجزة في احد المنازل ضمن ".

وأضاف المصدر أن "الفتاة كانت مقيدة الايدي وتعمل طالبة"، مشيرا الى أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي حادث آخر، قال المصدر إنه "تم القبض على جندي اقدم على اضرام النار في منزله ضمن منطقة معسكر "، مضيفا "حسب اعترافاته اقدم على هذا الفعل نتيجة خلافات عائلية".