كشف تفاصيل انفجار رمانة قرب مطعم في البصرة



وذكرت شرطة المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز أن "الانفجار نجم عن رمانة صوتية، مما أدى إلى تكسر الزجاج الخارجي للمطعم".



وتابعت، بحسب البيان، أن "المديرية تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث بشكل كامل".