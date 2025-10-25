الداخلية تكشف حقيقة "اشتباكات مسلحة" في كربلاء

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن (اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة وإصابة 6 اشخاص فيها) وهي أنباء كاذبة ولا أساس لها من ".وأضافت انه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلا فإننا نجدد التأكيد بأن ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات وأخبار غير صحيحة".